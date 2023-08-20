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Spor

Trabzonspor'dan hakem açıklaması ''Kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz''

Trabzonspor, dün oynanan Galatasaray maçının ardından sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara resmi internet sitesinden üzerinden cevap verdi. Karadeniz temsilcisi yaptığı açıklama 'Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz.' dedi. İşte detaylar...

IHA20 Ağustos 2023 Pazar 17:07 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan hakem açıklaması ''Kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz''
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Trabzonspor, Galatasaray maçının ardından hakemlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve 2-0 kaybettiği maçın ardından hakemlerle ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam oynanan ve ev sahibi takım tarafından örnek bir konukseverlik ile ağırlandığımız Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası, iki önemli sebepten ötürü bu açıklamayı yapma mecburiyeti doğmuştur. Maçın skorunu başta VAR hakemleri olmak üzere hakemler belirleme cüreti göstermiştir. Bu kabul edilemez bir alışkanlıktır ve artık asla tekrarlanmamalıdır.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen sezondan beri hakemleri ve federasyonu, şartlar ne olursa olsun baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir.

Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Riva ziyaretinde Mehmet Büyükekşi'ye samimiyetle ve altını çizerek vurgulamasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Merkez Hakem Kurulu'na, kendilerini bekleyen ve geçen sezondan beri çoktan önlemi alınmış olması gereken riskler hakkında bir kez daha tekrarlamayı görev edinir, ilk haftalarda sahaya yansıyan adalet düzeyinin, verdikleri sözlerden çok uzak durduğunu hatırlatırız. Kaybettiğimiz puanların geri gelmeyeceğini ve kaburgası kırılan oyuncumuzun hakkının ödenemeyeceğini bilmemize rağmen, VAR odasında onlarca kamera kaydında net ve aşikar olanı görmezden gelerek Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz. Trabzonspor'un sloganı haline gelen inadı gereği, bundan böyle en küçük adaletsizliğin bile peşinden koşmaktan yorulmayacağımızı, yapılanları ve yapanları unutmayacağımızı nezaketle hatırlatırız."

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