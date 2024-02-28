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Spor

Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki: Konu Trabzonspor ve Anadolu kulüpleri olunca göremiyorlar

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçının ardından hakem kararlarını hedef alan bir paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada, 'Birtakım çevrelere yaranabilmek için 'kılı kırk yarıp' adeta kendi gerekçelerini yaratan hakemler; konu Trabzonspor ve Anadolu takımları olunca göremiyor, duyamıyor, bilemiyor.' ifadeleri kullanıldı.

28 Şubat 2024 Çarşamba 23:00 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki: Konu Trabzonspor ve Anadolu kulüpleri olunca göremiyorlar
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Trabzonspor Kulübü, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının ardından hakem yönetimine tepki gösteren bir açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Trabzonspor olarak gerek kazandığımız gerekse de puan kaybettiğimiz maçlarda net bir şekilde hakemlerle ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık.

'MALUM KULÜPLER'

Malum kulüplerin maçlarında VAR odasındaki ekrana adeta büyüteçle bakan, birtakım çevrelere yaranabilmek için 'kılı kırk yarıp' adeta kendi gerekçelerini yaratan hakemler; konu Trabzonspor ve Anadolu takımları olunca göremiyor, duyamıyor, bilemiyor.

Trabzonspor; dün olduğu gibi bugün de haksızlığın karşısında dik duracak, haklının hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecek.

'TÜRK FUTBOLU ERİR'

Maçlar kazanılır, kaybedilir. Kupalar kazanılır, şampiyonluklar kaçırılır... Ancak kulüplerin emeğini, milyonlarca taraftarın sevdasını, milyarlarca liralık bir marka değerini böylesine kötü yönetirseniz Trabzonspor bu gece olduğu gibi yine ayakta kalır ama Türk futbolu erir, yok olur.

Dünyanın en büyük şehir takımının şanlı taraftarları...

Sadece sahadaki değil saha dışındaki rakiplerimizle de mücadele edebilmemiz için sizin desteğiniz sahip olduğumuz en büyük güç.

Bugün stada gelen-gelemeyen tüm Bordo-Mavi yüreklere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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