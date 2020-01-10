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Spor

Trabzonspor'dan 'harcama limitleri' hakkında açıklama

Trabzonspor Kulübü, son günlerde gündemde olan 'Harcama Limitlerinin Esnetilmesi' konusu ile ilgili bir açıklama yayımladı.

10.01.2020  20:28 - Güncelleme: 10.01.2020  20:28

Bordo mavili kulüp, harcama limitlerinin esnetilmesine yönelik girişim ve söylemlere karşı çıktığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, kuruluşundan bugüne kadar her zaman hukukun, adaletin ve kuralların tarafında olmuş ve herkes için bu değerleri savunmuştur. Trabzonspor Kulübü olarak hiçbir zaman kendimiz için istemediğimizi bir başkası için de istemedik. Bu doğrultuda; kamuoyunda “harcama limitleri” olarak bilinen uygulama ile ilgili görüşümüzün de duruşumuzun da aynı değerlerin çerçevesinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Nasıl ki limitlerin yüzde 30’dan 40’a çıkartılmasına prensip gereği itiraz ettiysek, yine son günlerde konuşulan 'harcama limitlerinin esnetilmesi'ne yönelik girişim ve söylemlere de aynı sebepten dolayı şiddetle karşı çıkıyoruz! Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının kendi koydukları ve tüm futbol ailesinin sezon başında kabul ettiği kurallardan ve bu kuralların edimlerinden asla taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile 'harcama limitlerinin esnetilmesi' konusunda yaşanan süreci yakinen takip ettiğimizi ve herhangi bir kuraldışılığa kesinlikle izin vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız."

Meğer kâğıt gazetecilik ne kadar zormuş

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