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Spor

Trabzonspor'dan hücum hattına transfer hamlesi!

Bu sezon gösterdiği performansla bekleneni vermeyen Trabzonspor, gelecek sezonun planlamasına başladı. Güçlü bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer kanat rotasyonu için El-Ahli kulübünde forma giyen yıldız oyuncu Percy Tau'yu gündemine aldı.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan hücum hattına transfer hamlesi!
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Arap basını, bordo-mavili takımın 29 yaşındaki Afrikalı yıldız ile çok yakından ilgilendiğini hatta resmi teklif yaptığını öne sürdü. Tau'nun kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Trabzonspor, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, bunun için kolları erkenden sıvamış durumda. Karadeniz devi ile ilgili hemen her gün yeni transfer iddiaları ortaya atılıyor. Bunlardan biri; Percy Tau. Arap basını, El-Ehli forması giyen Güney Afrikalı yıldız ile bordo-mavililerin yakından ilgilendiğini hatta kulübüyle görüşmelerin başladığını yazdı. Mısır ekibiyle 1 yıl mukavelesi kalan 29 yaşındaki futbolcu, daha önce Brighton, Anderlecht ve Club Brugge gibi Avrupa ekiplerinin formasını giymişti.

36 MAÇTA 13 GOL KAYDETTİ

Tahmini piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Tau, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 7 gol atarken, 4 de asist yaptı. Her iki kanatta da görev yapabilen Percy Tau, hızı ve adam eksiltme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kariyeri boyunca 36 kez Güney Afrika Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli futbolcu, orada da çıktığı 36 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Trabzonspor yönetimi, takımda önemli değişikliklere imza atacak. Teknik direktör Nenad Bjelica, en az 8 takviye yapmayı planladıklarını resmen açıkladı. Bordo- mavili yönetim de lig bitmeden birkaç futbolcuya imza attırmayı hedefliyor.

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