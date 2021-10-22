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Spor

Trabzonspor'dan Hulk bombası! Bonservis bedeli belli oldu

Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Bordo-mavililer, yıldız golcü Hulk'u Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Trabzosnpor, Brezilyalı golcü Hulk için takımı Atletico Mineiro'ya teklifini sundu.

star.com.tr22 Ekim 2021 Cuma 18:44 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 18:54
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Trabzonspor, ocak ayı transferi için çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer, Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro forması giyen yıldız golcü Hulk'un peşinde.

Brezilya basınının haberine göre, Trabzonspor Brezilya Serie A Ligi'nde Atletico Mineiro forması yıldız golcü Hulk'u ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Hulk, için transfer görüşmelerine başlayan Trabzonspor'un transfer için istekli olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR, HULK İÇİN 4 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Ara transferde Hulk'u transfer etmek isteyen Trabzonspor, yıldız golcü için Atletico Mineiro'ya 4 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti.

BONSERVİS YETERSİZ BULUNDU

Atletico Mineiro, 4 milyon euro bonservis ödemeyi kabul eden Trabzonspor'un teklifini yetersiz buldu.

35 yaşındaki Hulk'un Atletico Mineiro ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi var.

star.com.tr

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