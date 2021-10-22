Trabzonspor, ocak ayı transferi için çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer, Brezilya Serie A takımlarından Atletico Mineiro forması giyen yıldız golcü Hulk'un peşinde.
Brezilya basınının haberine göre, Trabzonspor Brezilya Serie A Ligi'nde Atletico Mineiro forması yıldız golcü Hulk'u ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Hulk, için transfer görüşmelerine başlayan Trabzonspor'un transfer için istekli olduğu belirtildi.
Ara transferde Hulk'u transfer etmek isteyen Trabzonspor, yıldız golcü için Atletico Mineiro'ya 4 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti.
Atletico Mineiro, 4 milyon euro bonservis ödemeyi kabul eden Trabzonspor'un teklifini yetersiz buldu.
35 yaşındaki Hulk'un Atletico Mineiro ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi var.
star.com.tr