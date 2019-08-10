Trabzonspor forvet arayışlarına devam ediyor. Sörloth'un yanına oyuncu arayan Fırtına, transfer edeceği golcü için araştırmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililerin, Everton'dan kiralamak için uğraştıkları Oumar Niasse'nin olmama ihtimaline karşılık Saint Etienne'den Lois Diony için de girişimde bulunduğu öğrenildi.

26 yaşındaki santrfor için şartlar soruldu. Saint-Etienne, 2017'de Dijon'dan 10 milyon Euro ödeyerek renklerine kattığı 1.83 metre boyundaki oyuncuyu, aynı sezonun devre arasında Bristol City'ye kiralık olarak yollamıştı.

İKİ OYUNCU DA TRABZON'A SICAK

Geçen sezon Fransız kulübünün formasını giyen Diony, tüm kulvarlarda 32 maça çıkmış, 7 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Fransız medyası Diony'nin Trabzonspor'a gitmeye sıcak baktığını da yazdı. Niasse için Trabzonspor ile Everton arasında pazarlık yapıldığı da İngiliz basınında yer aldı. Takımda 5. santrfor durumuna düşen Niasse'nin de Trabzonspor'u çok istediği kaydedildi.

(Sabah)