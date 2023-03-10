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Spor

Trabzonspor'dan istifa eden Abdullah Avcı, şehirden ayrıldı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, şehirden ayrıldı.

IHA10 Mart 2023 Cuma 00:01 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan istifa eden Abdullah Avcı, şehirden ayrıldı
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Trabzonspor'dan istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, şehirden ayrıldı. Avcı'yı, bordo-mavili taraftarlar Avcı'yı, Kazım Koyuncu'nun 'hoşça kal' şarkısıyla uğurladı. Tecrübeli teknik adamın uğurlamada gözleri dolduğu gözlendi.

Trabzonspor'da görevinden istifa eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, vedalaşmak için geldiği Trabzon'dan ayrıldı. Bordo-mavili taraftarların Kazım Koyuncu'nun "İşte gidiyorum, bir şey demeden. Arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Hiçbir şey almadan, bir şey vermeden. Yol ayrılmış, görmeden, gidiyorum." sözleriyle uğurlarken, tecrübeli teknik adamın duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

Bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirirken, "Bu şehir sizi tekrar bekliyor hocam." diyerek İstanbul'a uğurladı.

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