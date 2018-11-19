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Trabzonspor, Luis Felipe'yi gündemine aldı

Onur’un kadro dışı kaldığı Bordo-Mavili takımda, Esteban güven vermezken, ara transferde Luis Felipe için düğmeye basılacak.

  • StarSpor
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TRABZONSPOR devre arasında transfer önceliğini değiştirdi. Bordo-Mavili yönetim Onur’un kadro dışı kalması ve Esteban’ın da güven vermemesi nedeniyle ara transferde kaleye mutlaka bir takviye yapacak. Trabzonsporlu yöneticilerin bu nedenle harekete geçtikleri ve aradıkları ismi de Ukrayna’da buldukları öğrenildi. Ukrayna 1. Lig ekibi Zorya’nın kalesini koruyan Luis Felipe için devreye giren yönetim, aralık ayındaki kongre sonrası nihai adımı atacak. 21 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi bu sezon 10 maçta oynadı ve 10 gol yedi.

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