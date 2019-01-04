Trabzonspor'dan KAP'a açıklama! Beşiktaş ile görüşüyoruz
Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor kulübü, Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladığını duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
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