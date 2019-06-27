Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Trabzonspor, Pendiksporlu Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Pendiksporlu Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Pendiksporlu Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
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