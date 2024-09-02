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Spor

Trabzonspor'dan kötü haber! Enis Destan sakatlandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile oynanan maçta sakatlanan Enis Destan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

2 Eylül 2024 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan kötü haber! Enis Destan sakatlandı
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Trabzonspor, Eyüpspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Enis Destan ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo-Mavili kulüp, Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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