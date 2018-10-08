Trabzonspor'dan Kucka açıklaması! 'Hocamız tavırlarından rahatsız olmuş olabilir'

Trabzonspor yönetiminden Akhisarspor maçı kadrosunda yer almayan Juraj Kucka ile ilgili açıklama geldi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, ""Hoca ve yönetim Kucka'nın tavırlarından rahatsızlık duymuş olabilir" dedi.

Bordo-mavili kulüp, Slovak futbolcunun alacaklarına yönelik ödemeleri gerçekleştirmişti. Bu arada Hacısalihoğlu, Burak'ın bu sabah TFF'ye yaptığı başvuruyu geri çektiğini açıkladı.

(DHA)