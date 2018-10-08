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Trabzonspor'dan Kucka açıklaması! 'Hocamız tavırlarından rahatsız olmuş olabilir'

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Akhisarspor maçında kadroda yer almayan Kucka için 'Hoca ve yönetim tavırlarından rahatsızlık duymuş olabilir' dedi.

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Trabzonspor yönetiminden Akhisarspor maçı kadrosunda yer almayan Juraj Kucka ile ilgili açıklama geldi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, ""Hoca ve yönetim Kucka'nın tavırlarından rahatsızlık duymuş olabilir" dedi.

Bordo-mavili kulüp, Slovak futbolcunun alacaklarına yönelik ödemeleri gerçekleştirmişti. Bu arada Hacısalihoğlu, Burak'ın bu sabah TFF'ye yaptığı başvuruyu geri çektiğini açıkladı.

(DHA)

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