İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1182
  • EURO
    6,9889
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    103524
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu
Spor

Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu

Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.

09 Mart 2020 Pazartesi 18:18 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 18:20

Trabzonspor, Gaziantepspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla (Uzatma süresi 5 dakika oynatılmadı) TFF'ye başvuru yaptı ve maçın tekrarını talep etti.

Bordo-mavililerin, TFF'ye yaptığı başvuruda "Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8'de bitmiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatma bölümü oynamamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ama uzatma bölümünü daha kısa sürede bitiremez." ifadeleri kullanıldı.

Futbol Oyun Kuralları'nın 7. maddesi uyarınca ikinci devre sonuna eklenen kayıp zaman içerisinde sırasıyla, gol sonrasında gerçekleşen kutlamalar, VAR kontrol ve incelemelerine bağlı gecikmeler, sakatlanan oyuncuların değerlendirilmesi ve/veya oyun alanından çıkartılmaları, disiplin cezaları sebepleriyle kaybolan sürenin, hakem tarafından ait olduğu devreye eklenmesi gerekirken, futbol oyun kurallarına aykırı olarak eklenmediği iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA

İlgili maddede ilave sürenin, hakem tarafından arttırılabileceği fakat azaltılamayacağı kaydedilen başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Süre, hakemin kanaatiyle değil, saatiyle ölçtüğü bir birimdir. Bu sebeple ölçümünde bu denli hata yapılması hakem hatası olarak değerlendirilemez, bu bir kural hatasıdır. Müsabaka süresinin eksik oynanması, müsabakanın sonucuna doğrudan etki eder. Aksi halde futbol oyun kurallarında, futbol müsabakalarının 45 dakikalık 2 eşit devreden oluşacağı yerine, müsabakaların süresinin ve hatta devre arasının hakem tarafından belirleneceği yazılabilirdi. Müsabakaların ilk veya son saniyelerinde gol kaydedilmesi ve müsabaka sonucunun değişmesi mümkündür. Bu sebeple ikinci devre sonunda oynanması gerekirken, kural hatası sebebiyle oynanmayan 3 dakikalık süre, müsabakanın sonucuna doğrudan etki eder mahiyettedir. Açıklamış olduğumuz gerekçelerle 7 Mart 2020 tarihinde Gaziantep FK-Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında kural hatası yapıldığının tespiti ile bu sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesini talep ederiz."

Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti
Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

Rus istihbaratı ortaya çıkardı! Türk SİHA'ları Esed rejiminin planlarını alt üst etti

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü
Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'
'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'5 yıl sonra çok farklı bir yerde olacağız'

'Yeni Süper Top' başarıyla test edildi
'Yeni Süper Top' başarıyla test edildi

'Yeni Süper Top' başarıyla test edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.