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  • Trabzonspor'dan Leicester Cityli Nampalys Mendy'ye teklif!
Spor

Trabzonspor'dan Leicester Cityli Nampalys Mendy'ye teklif!

Trabzonspor önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken Leicester City'nin orta saha oyuncusu Nampalys Mendy'ye teklifte bulunulduğu belirtildi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 23:24 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 23:24
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Le 10 Sport'un haberine göre birçok takımın transfer listesinde yer alan oyuncu için İtalyan ekibi Udinese ile birlikte Trabzonspor, resmi teklifte bulunan ekipler oldular.  Gomis ile olan akrabalığı nedeniyle bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan Mendy, 2016'nın yaz transfer döneminde Nice'ten Leicester'a 15.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle gitmişti. O dönemde Chelsea'ye transfer olan Kante'nin yerini doldurması bekleniyordu.

Alt yaş gruplarının hemen hemen her kategorisinde Fransa Milli Takımı formasını giymiş olan 27 yaşındaki oyuncunun Leicester ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. 

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