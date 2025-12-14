İSTANBUL 11°C / 4°C
Spor

Trabzonspor'dan maç sonu paylaşımı! ''Savaşmaya devam edeceğiz''

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 3-3 sona eren karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekip, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

14 Aralık 2025 Pazar 22:40
Trabzonspor'dan maç sonu paylaşımı! ''Savaşmaya devam edeceğiz''
Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 3-3 sona ererken karşılaşmanın ardından bordo mavili ekip bir paylaşımda bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşım şu şekilde;

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.