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Spor

Trabzonspor'dan Marek Hamsik bombası! İmza...

Dünyaca ünlü Slovakyalı orta saha oyuncusu Marek Hamsik Trabzonspor yolunda. İtalya basınının iddiasını göre bordo mavili ekip Hamsik ile görüşmelerde önemli mesafe katetti. Hamsik, Trabzonspor forması giymeye çok yakın.

04 Haziran 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 00:05
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Son olarak İsveç Ligi ekiplerinde Göteborg'da forma giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Marek Hamsik Trabzonspor yolunda. İtalya basınından Sky Sport'un haberine göre bordo mavili ekibin teklifte bulunduğu yıldız oyuncunun transfere sıcak baktığı belirtildi. Transferde önemli mesafe kateden bordo mavililer Hamsik'in transferini olumlu sonuçlandırabilir.

2 YILLIK TEKLİF

Buna göre Trabzonspor, Marek Hamsik'e yıllık 1.5 milyon Euro + bonuslar içeren 2 yıllık bir teklif yaptı. Slovak yıldız ise Trabzonspor'dan senelik 2.5 milyon euro talep etti.

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