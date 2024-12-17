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Spor

Trabzonspor'dan MHK'ya çağrı! ''Yapılacak tek bir şey kaldı istifa etmek''

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, dün akşam oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı hakkında sert bir açıklama yayınladı. Yapılana açıklamada MHK'ya istifa çağrısı yapıldı. İşte detaylar...

17 Aralık 2024 Salı 16:44 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan MHK'ya çağrı! ''Yapılacak tek bir şey kaldı istifa etmek''
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Karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösteren ve MHK'yi istifaya davet eden Murat İskender, "Koca bir ülkenin Futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK'da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir. Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı. Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli!" ifadelerini kullandı.

İskender'in açıklaması şöyle:

"Dün; Galatasaray maçına çıkmadan önce emeğimizin yine gasp edileceği hissi sadece bizim değil tüm spor camiasının da beklentisiydi. Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi.

Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi. Süper Lig'in inandırıcılığı Aralık ayı itibariyle tamamen bitti. Türk futbolu artık sıfırı tüketti.

Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır.

Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK'da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir.

Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı.

Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli!

Biraz gururları varsa 'Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık' deyip bugün istifalarını sunarlar.

Tekrar ediyoruz:

Yarın herkes için çok geç olacak!"

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