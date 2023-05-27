Trabzonspor'dan Mustafa Muhammed hamlesi

Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililer son olarak Galatasaray'ın bu sezon satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiraladığı Mustafa Muhammed için kolları sıvadı.

Bonservisi Galatasaray'da olan ve bu sezon Fransa ekibi Nantes'a satın alma opsiyonlu kiralanan golcü Mustafa Muhammed için Trabzonspor devrede.

Karadeniz temsilcisinin kurmayları, 25 yaşındaki forvet için temaslara başladı. Bordo-mavili yetkililerin, 1.85 boyundaki santrforun menajeri Ahmed Yahya ile görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

Mısırlı forvetin Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Nantes şu ana kadar Muhammed için herhangi bir hamle yapmadı.

Muhammed, LGBT sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almamıştı. Fransa'dan ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcu, bordo-mavili formaya sıcak bakıyor.

Trabzonspor yönetimi, futbolcudan sonra Galatasaray ile masaya oturmayı ve transferi bitirmeyi hedefliyor.

Bu sezon Fransız ekibiyle 50 maça çıkan Mustafa Muhammed, 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.