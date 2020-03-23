Trabzonspor'dan nokta transfer

23 Mart 2020 Pazartesi 09:10 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:10

Hüseyin Çimşir'in hemen ilk 11'e monte ettiği deneyimli defans, sezonun ilk yarısında aksayan savunma hattına olumlu anlamda katkı verdi. Buna göre; ligde ve kupada 7 maçta forma giyen Da Costa, daha önce Sivasspor ve Başakşehir'de oynadığı için Türkiye'de de alışkın olmasıyla zorlanmadı.

Sert futboluyla takım savunmasını da yukarıya geçen Faslı oyuncu ile 7 resmi maçta hiç yenilgi gelmedi, 4 galibiyet 3 beraberlik elde edildi.

33 yaşındaki deneyimli stoper, forma giydiği tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı ve tecrübesiyle takıma da olumlu katkı sundu. Da Costa bilhassa 5-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında beğeni toplamış, attığı golle de galibiyetin mimarlarından olmayı başarmıştı.

Sezonun kalan kısmında da teknik heyetin önemli kozlarından biri Manuel Da Costa olacak.