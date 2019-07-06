Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye yeni sözleşme
Trabzonspor, Nijeryalı oyuncu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.
Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur, 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
4 milyon Euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon Euro ya yükseltilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.