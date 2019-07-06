Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye yeni sözleşme

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur, 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

4 milyon Euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon Euro ya yükseltilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."