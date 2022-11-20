Trabzonspor'dan ocak harekatı! Vincent Aboubakar...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da hedef, üst üste ikinci sezonda da ipi göğüslemek.

Ancak bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen bordo mavililer, golcülerinden istediği verimi alamadı.

Fırtına'da Maxi Gomez 1, Umut Bozok ise 2 gol atabildi.

VİNCENT ABOUBAKAR HAMLESİ

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Aboubakar için soruşturma yapıldı.

Arabistan basını, kulübünde mutsuz olan yıldız golcünün Türkiye'ye gidebileceğini yazdı.

Beşiktaş'ta 2 lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası kazanan Aboubakar Dünya Kupası'nda bulunuyor.