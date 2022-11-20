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Spor

Trabzonspor'dan ocak harekatı! Vincent Aboubakar...

Lige iyi başlayamayan Trabzonspor, bu yıl transfer edilen hücum oyuncularının düşük katkısı nedeniyle şampiyonluk yarışından uzaklaşmış durumda. Fırtına sürpriz bir hamle ile Vincent Aboubakar'ı transfer ederek tekrardan yarışa dahil olmak istiyor. İşte detaylar...

Fotomaç20 Kasım 2022 Pazar 09:42 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan ocak harekatı! Vincent Aboubakar...
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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da hedef, üst üste ikinci sezonda da ipi göğüslemek.

Ancak bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen bordo mavililer, golcülerinden istediği verimi alamadı.

Fırtına'da Maxi Gomez 1, Umut Bozok ise 2 gol atabildi.

VİNCENT ABOUBAKAR HAMLESİ

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Aboubakar için soruşturma yapıldı.

Arabistan basını, kulübünde mutsuz olan yıldız golcünün Türkiye'ye gidebileceğini yazdı.

Beşiktaş'ta 2 lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası kazanan Aboubakar Dünya Kupası'nda bulunuyor.

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