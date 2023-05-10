Trabzonspor'dan Orsic için transfer izni

Trabzonspor; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 de santrfor olmak üzere 8 transfer ile takımın çehresini değiştirmek istiyor.

Başkan Ertuğrul Doğan, sezon sona ermeden transferi bitirmeyi planlarken ilk adımı da Mislav Orsic ile atıyor.

KULÜBÜNDEN İZİN ALINDI

Southampton ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Hırvat sol kanat oyuncusu için İngiliz ekibinden görüşme izni alındı.

BJELICA ISRARCI

Fırtına, kiralama teklifi ile 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Teknik direktör Bjelica'nın, eski öğrencisi Orsic konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

1.79 boyundaki futbolcu, bu sezon Southampton ile yalnızca 5 maçta forma giydi ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. 192 dakika süre bulan Orsic, skora etki edemedi.