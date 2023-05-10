İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2023 Çarşamba / 20 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5226
  • EURO
    21,3591
  • ALTIN
    1276.79
  • BIST100
    4541.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan Orsic için transfer izni
Spor

Trabzonspor'dan Orsic için transfer izni

Trabzonspor, Southampton'ın Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic için İngiliz ekibinden görüşme izni aldı. Tecrübeli sol kanat oyuncusunun kulübü Southampton ile 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Orsic için transfer izni
ABONE OL

Trabzonspor; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 de santrfor olmak üzere 8 transfer ile takımın çehresini değiştirmek istiyor.

Başkan Ertuğrul Doğan, sezon sona ermeden transferi bitirmeyi planlarken ilk adımı da Mislav Orsic ile atıyor.

KULÜBÜNDEN İZİN ALINDI

Southampton ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Hırvat sol kanat oyuncusu için İngiliz ekibinden görüşme izni alındı.

BJELICA ISRARCI

Fırtına, kiralama teklifi ile 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Teknik direktör Bjelica'nın, eski öğrencisi Orsic konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

1.79 boyundaki futbolcu, bu sezon Southampton ile yalnızca 5 maçta forma giydi ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. 192 dakika süre bulan Orsic, skora etki edemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.