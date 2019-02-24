Trabzonspor'dan öz kaynak için yatırım kararı

SEZONUN ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Trabzonspor, 2. yarıda aynı rakiplerle karşılaştığı 6 haftalık bölümde eş sayıda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alarak yine 7 puan elde etti. Göztepe deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Bordo-Mavililer’de galibiyetin yanı sıra Arda ve Abdülkadir Ömür gibi altyapı ürünü isimlerin performansı sevinç yarattı. Trabzonspor idareciler, “Trabzon bir futbol şehri. Bu sezon bize öz kaynak düzenine daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini göstermiştir” şeklinde görüş belirtti.

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