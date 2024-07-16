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Spor

Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi! Thomas Meunier ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Thomas Meunier'in sözleşmesinin oyuncu tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı. Ayrıca bordo mavili ekipten yapılan açıklamaya göre; oyuncu ile ilgili ise yasal işlem başlatıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

16 Temmuz 2024 Salı 17:09 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi! Thomas Meunier ile yollar ayrıldı
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Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un sağ beki Thomas Meunier, bordo-mavili takımdan ayrılma kararı aldı.

Trabzonspor, Thomas Meunier'in sözleşmesinin oyuncu tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier arasındaki 07.02.2024 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Thomas Andre Meunier tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine ilişkin olarak, başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler başlatılmıştır." denildi.

32 yaşındaki Meunier'i talip olan takımların Lille, Rennes ve Monaco olduğu ortaya çıktı.

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