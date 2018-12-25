Trabzonspor'dan Rodallega'ya yeni sözleşme

SÜPER Lig’de uzun bir aradan sonra ilk yarıyı ikinci sırada kapatan Trabzonspor’da attığı gollerle takımın başarısına katkı veren Rodellaga’nın sözleşmesinin uzatılması için düğmeye basmaya hazırlandığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin, Ç.Rize maçı sonrası “Ben işimi yapmaya, saha içinde yapmamı gereken şeylere odaklanıyorum. Yönetim, menajerimi istediğim zaman çağırıp görüşebilir” şeklinde sözlerini bir çağrı olarak değerlendiren yönetimin, Rodallega ile masaya oturup 1+1 yıllık teklifte bulunacağı öğrenildi.

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu da, Rodallega’nın sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı yolundaki bir soru üzerine, “Yeni sözleşme bir önceki şartlarla olmayabilir. Anlaşırsak devam edebiliriz” dedi. Trabzonspor’un yıllık 1.6 milyon euro kazanan Rodallega’ya aynı ücreti önereceği belirtiliyor.