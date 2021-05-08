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Spor

Trabzonspor'dan Ruud Vormer'e teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Club Brugge'ün kaptanı Ruud Vormer'i kadrosuna katmak istiyor.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:21 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:21
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken Belçika basınından flaş bir iddia edildi. Voetbal 24'ün haberine göre; Trabzonspor, Brugge'nin kaptanı Ruud Vormer'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Brugge kulübünün, çok sevilen oyuncusu ve kaptanını bırakma düşüncesinde olmadığına da vurgu yaptı. Orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ise teklif karşısında henüz bir karar vermediği de haberde ifade edildi. Ruud Vormer, bu sezon 42 maçta 7 gol, 15 asistlik bir performans sergiledi.

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