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Spor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Stefan Savic'in sol üst arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

20 Eylül 2024 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
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Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Stefan Savic'in sol üst arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

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