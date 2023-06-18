Trabzonspor'dan savunma hattına 2 takviye birden

İlk transferini Kourbelis'i alarak yapan, Petkovic ve Orsic konusunda temaslarını sıklaştıran Trabzonspor, stoper bölgesi için de yoğun mesaide. Bartra'nın yüksek maaşı nedeniyle takımdan ayrılması bekleniyor.

BJELICA MEMNUN DEĞİL

İspanyol yıldız Bartra'nın menajeri, La Liga'dan pek çok ekiple temasta. Bir diğer yabancı stoper Denswil'le ilgili henüz somut bir gelişme yok. Ancak Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica'nın, Hollandalı futbolcunun performansından memnun olmadığı öğrenildi.

2 TAKVİYE BİRDEN DÜŞÜNÜYOR

Bordo-Mavililer savunmaya 2 takviye birden düşünüyor. Gündemde pek çok isim var. Hamsik'in önerdiği Lubomir Satka'nın ardından radara giren bir başka Slovak oyuncu; Norbert Gyomber.

GYOMBER'İN MALİYETİ UYGUN SEVİYEDE

İtalya'da Salernitana forması giyen 30 yaşındaki Gyomber, geçen sezon Serie A'da 27 maça çıktı. 1.89'luk savunmacı Slovakya Milli Takımı'nda ise bugüne kadar 32 maçta görev yaptı. Çizme ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunan Gyomber'in bonservis maliyeti uygun seviyede.

URUGUAY'DAN CABRERA İDDİASI

Uruguay basını ise Espanyol'un 32 yaşındaki stoperi Leandro Cabrera ile Trabzonspor'un yakından ilgilendiğini yazdı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

La Liga'da geride bıraktığımız yıl düzenli forma şansı bulan ve 32 karşılaşmada formayı terleten Cabrera'nın diğer talipleri Real Betis, Gremio, Santos ve Olympiakos.

DJIDJI DE LİSTEDE

Öte yandan Bordo-Mavililer, Torino ile sözleşmesi son bulan 30 yaşındaki Koffi Djidji için de nabız yokluyor.