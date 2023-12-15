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  • Trabzonspor'dan savunmaya takviye! Willyan Rocha için görüşmeler başladı
Spor

Trabzonspor'dan savunmaya takviye! Willyan Rocha için görüşmeler başladı

Bu sezon iyi bir başlangıç yapamayan ve hedeflerinin uzağında kalan Trabzonspor ligin ikinci yarısı için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde savunmaya CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha'yı katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Fanatik15 Aralık 2023 Cuma 12:05 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan savunmaya takviye! Willyan Rocha için görüşmeler başladı
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Sezon içerisinde Nenad Bjelica ile yollarını ayırıp eski hocası Abdullah Avcı'yı göreve getiren Trabzonspor, ikinci yarıya kadro anlamında da çok daha güçlü girmek istiyor. Bordo-Mavililer'de çalışmalar başlamış durumda.

ÖNCELİK SAVUNMA HATTINDA

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, özellikle savunma hattına bir takviye yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesindeki oyuncuları kadroya katarak güç kazanmak isteyen Bordo-Mavililer'de öncelikleren biri olan savunma takviyesi için girişimler başladı.

ROCHA İÇİN İLK GİRİŞİM

Karadeniz ekibinin hedefindeki oyunculardan Willyan Rocha için ilk girişimlerin başladığı öğrenildi. Rusya'da CSKA Moskova'da oynayan Brezilyalı stoperin menajeriyle temasa geçildiği bildirildi.

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

28 yaşındaki savunmacının öncelikle şartlarını soracak olan Trabzonspor, Rocha'nın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakması durumunda CSKA ile pazarlıklara başlayacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELDİ

Trabzonspor'un CSKA Moskova'dan kadrosuna katmak istediği Willyan Rocha, daha önce Türkiye'den Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Sarı-lacivertlilerin yaz döneminde Alexander Djiku ve Rodrigo Becao hamlelerine rağmen savunma hattını garantiye almak adına Willyan Rocha ile ilgilendiği iddia edilmişti.

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