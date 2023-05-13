Trabzonspor'dan stoper hamlesi

Trabzonspor transferde hareketli günler yaşıyor. Bordo-mavililerin bu sezon tüm kulvarlara erkenden havlu atması, yönetimi gelecek yıl için harekete geçirdi.

Şampiyonluk öncesinde olduğu gibi transferleri hızlı bir şekilde bitirmeyi hedefleyen başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un izleme ekibindeki yetkilileri Avrupa'ya gönderdi.

Karadeniz temsilcisi bu dönem toplamda 8 takviye yapacak. Trabzonspor, Southampton'dan hücum oyuncusu Mislav Orsic, Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic'in ardından Strasbourg takımının 28 yaşındaki stoperi Alexander Djiku için de harekete geçti.

Strasbourg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki stoperin adı Beşiktaş ile de geçiyo