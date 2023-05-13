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Spor

Trabzonspor'dan stoper hamlesi

Trabzonspor, Strasbourg'un 28 yaşındaki stoperi Alexander Djiku'nun peşinde. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ganalı savunmacı için hamle yapıldı.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan stoper hamlesi
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Trabzonspor transferde hareketli günler yaşıyor. Bordo-mavililerin bu sezon tüm kulvarlara erkenden havlu atması, yönetimi gelecek yıl için harekete geçirdi.

Şampiyonluk öncesinde olduğu gibi transferleri hızlı bir şekilde bitirmeyi hedefleyen başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un izleme ekibindeki yetkilileri Avrupa'ya gönderdi.

Karadeniz temsilcisi bu dönem toplamda 8 takviye yapacak. Trabzonspor, Southampton'dan hücum oyuncusu Mislav Orsic, Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic'in ardından Strasbourg takımının 28 yaşındaki stoperi Alexander Djiku için de harekete geçti.

Strasbourg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki stoperin adı Beşiktaş ile de geçiyo

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