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Spor

Trabzonspor, Rostov ile yollarını ayıran Sigurdsson ile temasa geçti

Savunmanın göbeğine tecrübeli bir isim arayan Trabzonspor, Rostov ile yollarını ayıran Sigurdsson ile temasa geçti... Görüşmeler devam ediyor... Rostov'da 2018 yılından beri görev yapan Sigurdsson hava toplarındaki üstünlüğü ve sert futboluyla tanınıyor.

Takvim27.12.2019  16:12 - Güncelleme: 27.12.2019  16:15
Stopere tecrübeli bir oyuncu bakan Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Rus ekibi Rostov ile sözleşmesi fesh eden Ragnar Sigurdsson...
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLEŞİR
Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldızın şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi. Görüşmeler birkaç gün içinde netlik kazanacak.
HAVADAN GEÇİT VERMİYOR
Rostov'da 2018 yılından beri görev yapan Sigurdsson hava toplarındaki üstünlüğü ve sert futboluyla tanınıyor. Sigurdsson, Milli Takımımıza karşı da forma giymişti.
94 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Ragnar Sigurdsson, 94 kez İzlanda Milli Takım forması giydi. 5 kez fileleri havalandırdı.

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