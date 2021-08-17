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Spor

Trabzonspor'dan tarihi başlangıç!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor, tarihindeki en golcü lig başlangıcını yaptı.

AA17 Ağustos 2021 Salı 10:43 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 10:43
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1974-1975 sezonunda yükseldiği ligde 48 sezondur aralıksız mücadele eden bordo-mavililer, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında attığı 5 golle en golcü ilk haftayı yaşadı.

Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 1992-1993 sezonunda sahasında Sarıyer'i 4-0 yenerek bu sezona kadar en farklı galibiyetini almıştı.

AVCI İLE İLK KEZ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti.

49 HAFTA SONRA LİDER

Trabzonspor, Süper Lig'de 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

En son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin ilk basamağında yer aldı.

İLK HAFTA MAÇLARI

Trabzonspor'un, lig tarihinde başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1974-75Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
1975-76Galatasaray-Trabzonspor1-2
1976-77Trabzonspor-Göztepe1-0
1977-78Mersin.İ.Y-Trabzonspor0-0
1978-79Boluspor-Trabzonspor0-0
1979-80Trabzonspor-Bursaspor0-0
1980-81Bursaspor-Trabzonspor1-1
1981-82Zonguldakspor-Trabzonspor0-1
1982-83Sarıyer-Trabzonspor0-1
1983-84Trabzonspor-Zonguldakspor3-1
1984-85Sarıyer-Trabzonspor0-0
1985-86Trabzonspor-Bursaspor3-0
1986-87Galatasaray-Trabzonspor0-1
1987-88Trabzonspor-Adana Demirspor2-0
1988-89Trabzonspor-Eskişehirspor2-0
1989-90Trabzonspor-Karşıyaka1-0
1990-91Karşıyaka-Trabzonspor0-2
1991-92Trabzonspor-Samsunspor4-1
1992-93Trabzonspor-Sarıyer4-0
1993-94Trabzonspor-Bursaspor1-1
1994-95Trabzonspor-Altay3-1
1995-96Trabzonspor-Ankaragücü3-1
1996-97Trabzonspor-Altay1-0
1997-98Kocaelispor-Trabzonspor1-3
1998-99Trabzonspor-Gaziantepspor0-1
1999-00Adanaspor-Trabzonspor1-2
2000-01Erzurumspor-Trabzonspor1-3
2001-02Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2002-03Trabzonspor-Fenerbahçe0-0
2003-04Konyaspor-Trabzonspor3-3
2004-05Kayserispor-Trabzonspor0-3
2005-06Trabzonspor-Kayserispor2-1
2006-07Kayserispor-Trabzonspor1-0
2007-08Trabzonspor-Sivasspor0-3 (Hükmen)
2008-09Trabzonspor-Ankaraspor2-0
2009-10Sivasspor-Trabzonspor1-2
2010-11Ankaragücü-Trabzonspor0-2
2011-12Manisaspor-Trabzonspor1-1
2012-13Kardemir K.-Trabzonspor1-1
2013-14Beşiktaş-Trabzonspor2-0
2014-15Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor0-0
2015-16Trabzonspor-Bursaspor1-0
2016-17Trabzonspor-Kasımpaşa2-0
2017-18Trabzonspor-Atiker Konyaspor2-1
2018-19Medipol Başakşehir-Trabzonspor2-0
2019-20Kasımpaşa-Trabzonspor1-1
2020-21Trabzonspor-Beşiktaş3-1
2021-22Yeni Malatyaspor-Trabzonspor1-5

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