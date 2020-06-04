03 Haziran 2020 Çarşamba 23:57 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 00:08

Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl men cezasının ardından kulüp CAS'a başvurma kararı aldı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da, sosyal medya hesabından bir sert bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana çok zorluklarla karşılaştık ve arkadaşlarımızla birlikte bunları aşmasını bildik! İnşallah bunu da aşacağız. Safları sıklaştıralım. Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz! Trabzonsporumuzun tek bir icralık dosyası yoktur. Hiçbir kulübe borcu yoktur. Hiçbir oyuncuya veya menajere de borcu yoktur! Biz kimsenin kasasıyla ilgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz. Herkes de kendi işine baksın!"