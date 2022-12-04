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Spor

Trabzonspor'dan top kapma ve pas çalışması

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

AA4 Aralık 2022 Pazar 14:24 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan top kapma ve pas çalışması
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Antalya'da çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basın mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmana, milli takımlar sebebiyle izinli olan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ kalf bölgesinde kas yaralanması bulunan Djaniny, izinli Montassir Lahtimi ve kas spazmı yaşayan Eren Elmalı katılmadı.

Üç grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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