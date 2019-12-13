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Trabzonspor'dan Tosic hamlesi

3 sene önce Bordo-Mavililer’in kapısından dönen Dusko Tosic, devre arasında Trabzon’a gelebilir. Çin’den ayrılmayı düşünen başarılı defans oyuncusu için yönetim çalışmalara başladı. Ünal Karaman, özellikle Tosic’i çok istiyor. Başarılı hoca, şampiyonluk yarışında hem tecrübesi hem de ligi yakından tanıması sayesinde Sırp stoperin büyük katkı vereceğini düşünüyor.

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Lider Sivasspor’un 4 puan gerisinde takibini sürdüren Trabzonspor, bir yandan kalan 3 maçta 3 galibiyet almak için çalışmalara devam ediyor, diğer taraftan da transfer görüşmelerini hızlandırıyor. Ocak ayında vakit kaybetmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen Bordo-Mavililer’de özellikle olmazsa olmaz 3 bölge var... Fırtına, stopere, sağ kanada ve orta sahaya mutlaka oyuncu almayı planlıyor.
 
3 bölgeye takviye planı
 
Orta saha konusunda Mert Hakan Yandaş, Badou Ndiaye, Amarty gibi isimler gündemde. Sağ kanat için de Emre Kılınç, Grosicki ve Jesse’nin adı geçiyor. Stoper konusunda ise çalışmalar büyük bir gizlilikle sürüyor. Gündemdeki oyuncu oldukça tanıdık: Dusko Tosic. 3 sene önce Trabzonspor’un kapısından dönen, dönemin hocası Ersun Yanal’ın bizzat görüştüğü Tosic, bu kez gelmeye çok yakın.
 
Mali şartlar zorlanacak
 
Çin’de sezon biterken, kulübü Guangzhou R&F’de son maçlarda kadro dışı kalan Tosic, ayrılmayı düşünüyor. 1 yıl mukavelesi kalan 34 yaşındaki Sırp futbolcu, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. Ancak bu transferi gerçekleştirmek için Bordo- Mavililer’in mali şartları da zorlaması şart. Guangzhou R&F’de 5 milyon Euro’ya yakın yıllık ücreti bulunan Tosic için kıran kırana pazarlıklar yapılacak. Oyuncu, en az 2 yıllık sözleşme önerisiyle ikna edilmeye çalışılacak.
 
Başakşehir de devrede
 
Tosic ile sadece Trabzonspor değil, Başakşehir de yakından ilgileniyor. İstanbul ekibi, sol stoper olarak Tosic’i renklerine bağlamayı hedefliyor. 34 yaşındaki savunmacı konusunda teknik direktör Ünal Karaman’ın özellikle çok istekli olduğu öğrenildi. Başarılı hoca, şampiyonluk mücadelesi verilen sezonun ikinci yarısında direkt olarak takıma katkı sağlayacak, tecrübeli ve ligi tanıyan bir stoper istiyordu. Tosic, Karaman’ın belirlediği tüm kriterlere uyuyor.
 
Şampiyonlukların gizli kahramanı
 
Gençlerbirliği’nde müthiş 3 sezon geçirdikten sonra Beşiktaş’a transfer olan Dusko Tosic, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında kazanılan Süper Lig şampiyonluklarında takımın adeta gizli kahramanı olmuştu. Sol bek geldiği Kartal’da stoperde vazgeçilmez olan Tosic, 2017- 2018 sezonundan sonra ise Çin’e gitti. Guangzhou R&F’de 2 yılı tamamlayan Tosic için devre arasında yeni bir Türkiye macerası başlayabilir.  (Fanatik)

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