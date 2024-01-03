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Spor

Trabzonspor'dan transfer açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, transfer iddiaları yayılan Mohamed Elneny ve Kevin Kampl haberlerini yalanladı.

3 Ocak 2024 Çarşamba 21:58 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan transfer açıklaması!
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Trabzonspor Kulübü, basında çıkan haberlerin aksine Mohamed Elneny ve Kevin Kampl ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcular Mohamed Elneny ve Kevin Kampl'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. Bu ve bunun gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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