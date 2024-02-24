Trabzonspor'da yeni sezi transfer planlaması şimdiden başladı. Karadeniz devi, Borussia Dortmund'un 34 yaşındaki dünyaca ünlü orta sahası için devreye girdi. İşte detaylar...

GELECEK SEZONA ODAKLANDI

Marek Hamsik'in ayrılmasının ardından orta sahada lider oyuncu eksikliği yaşayan Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor tamamen gelecek sezona odaklandı.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI DEVREDE

Başkan Ertuğrul Doğan önümüzdeki yıl şampiyonluğa koşan bir takım oluşturmak istiyor. Ocakta transfer bütçesi kısıtlı tutuldu. Bütün enerji sezon sonuna bırakıldı. Daha önce de ortaya atılan iddialara göre "o yıldız" Marco Reus. Meunier'in Dortmund'dan takım arkadaşı. Hatta iddialara göre ocak ayında, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Meunier'e yaptığı konuşmayı yaptığı ancak ikna edemediği Reus için bu kez eski takım arkadaşı Meunier devreye girdi.

ŞEHRİ VE TAKIMI ANLATIYOR

Thomas Meunier, Alman oyuncuyu Trabzonspor'a gelme konusunda ikna çalışmalarında işbaşı yaptı. Şehri ve takımı detaylı şekilde anlatıyor. Reus, Dortmund formasıyla 414 maça çıkarken, 167 gol ve 124 asistlik performans sergilemiş bir deneyimli futbolcu olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor taraftarları, bu önemli transferin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. 34 yaşında ve 1.80 boyunda olan Reus, 10 numara bölgesinde görev yapıyor. Sol ve sağ kanatta da oynayabilen Reus, 2012 yılından bu yana Dortmund'da top koşturuyor. Almanya Milli Takımı formasını 48 maçta giydi ve 15 kez fileleri sarstı. Bu sezon 17 karşılaşmada oynadı ve 4 gol attı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2009 yılında 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Mönchengladbach takımına giden Reus, 2012'de 17.1 milyon euro'ya Dortmund'a geri döndü. Reus, 2012'den bu yana Borussia Dortmund'da ve sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İLK MAÇI TÜRKİYE İLE

Marco Reus, 11 Ağustos 2009 tarihinde 21 yaş altı takımındaki ilk maçına Türkiye karşısında çıktı. 6 Mayıs 2010'da A takıma çağrıldı. 14 Mayıs 2010'da yaptıkları Malta maçı ilk A milli maçı oldu. 11 Mayıs 2010'da, Bayer Leverkusen maçındaki sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı. Oynadığı ilk A milli maçı ise 7 Ekim 2011'deki Türkiye maçı oldu.