İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9473
  • EURO
    6,5492
  • ALTIN
    301.056
  • BIST100
    120645
Spor

Trabzonspor'dan Guilherme sürprizi!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin sözleşmesindeki '150 bin Euro'ya takımdan ayrılabilir' maddesini kullanarak transferi bitirmeyi planlıyor.

Sabah29.01.2020  09:45 - Güncelleme: 29.01.2020  09:45

Trabzonspor transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı… Harcama limitleri nedeniyle Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu, bordo-mavililerin radarına girdi. Hem orta saha hem de takımın en çok ihtiyaç duyduğu mevki olan sağ kanatta oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu için teknik heyet olumlu rapor verirse, yönetim harekete geçecek.

BONSERVİSİ BENEVENTO'DA

Trabzonspor, bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan Guilherme'nin kiralama sözleşmesinde bulunan '150 bin Euro'ya takımdan ayrılabilir' maddesini kullanacak. Oyuncunun menajeri Marcelo Robalinho'nun bu rakamı 40 bin Euro'ya kadar (260 bin TL) çektiği, Trabzonspor'un bu ücreti yatırdığı an transfer sonuçlandırabileceği öğrenildi.

Guilherme Malatyaspor'la bu sezon 26 resmi maça çıktı. Süper Lig'de 18 (5 gol 6 asist) Türkiye Kupası'nda 4 (2 gol), Avrupa Ligi'nde de 4 karşılaşmada oynadı.

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beni niye kovdun Başkan
Beni niye kovdun Başkan

Beni niye kovdun Başkan

Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet
Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet

Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.