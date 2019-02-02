13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Novak açıklaması

Ankaragücü maçında sakatlanan Novak'ın ayak birinci parmağında kırık tespit edildiği, kaleci Uğurcan Çakır'ın durumunun ise pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra belli olacağı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kiban Güven, Ankaragücü ile oynanılan maçta sakatlanan Novak'ın ayak birinci parmağında kırık tespit edildiğini, Uğurcan'ın durumunun ise pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra belli olacağını bildirdi.

Güven, kulübün internet sitesinde Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan oyuncular Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filip Novak'ın ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını dile getiren Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen filmi sonrası sol ayak birinci parmağında kırık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Güven, Ankaragücü maçında sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan Çakır ile ilgili olarak ise oyuncunun pazartesi günü çekilecek MR sonrası sakatlığıyla ilgili teşhis konulacağını kaydetti.

(AA)

İsveç´te hamile siyahi kadına metro görevlilerinden şiddet

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

TİKA İtalya'daki Türk şehitliği ve mescidini ihya etti

TİKA İtalya'daki Türk şehitliği ve mescidini ihya etti

'Sakin kent' renkli görüntülere sahne oldu

'Sakin kent' renkli görüntülere sahne oldu

Başkan Erdoğan, minibüsçülerle sohbet etti

Başkan Erdoğan, minibüsçülerle sohbet etti

Ruhani'den ABD'ye 'Instex' göndermesi: Karar bizi mutlu etti

Ruhani'den ABD'ye 'Instex' göndermesi: Karar bizi mutlu etti

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye saldırı

Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye saldırı

Galatasaray ağır yaralı

Galatasaray ağır yaralı
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu, Nurettin Soyer taraftarı çıktı

Kılıçdaroğlu, Nurettin Soyer taraftarı çıktı

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA