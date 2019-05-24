Trabzonspor'dan Ünal Karaman'a 3 milyon TL
Ünal Karaman'la yapılan 2 yıllık yeni anlaşmanın detayları öğrenildi. Teknik Direktör Ünal Karaman, iyileştirmeyle, bonuslar hariç sezon başı 3 milyon TL alacak.
Ünal Karaman'a Trabzonspor'dan iyileştirme... Bu sezon genç oyuncularla ligde beklenin üstüne çıkan Trabzonspor, Ünal Karaman'a hakkını teslim ediyor.
Aylık 150 bin TL'ye çalışan Karaman'a, yeni sözleşmesiyle senelik 3 milyon TL verilecek.
Elde edilecek başarılarda ise (şampiyonluk-kupa-Avrupa gibi) ekstra bonuslar da verilecek.
Trabzonspor, Ünal Karaman'la yakalanan huzur ve başarı ortamının bozulmasını istemiyor.
(Akşam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.