9 Kasım 2025 Pazar
Spor

Trabzonspor'dan üst üste 2. galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 93-82 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

9 Kasım 2025 Pazar 15:34
Trabzonspor'dan üst üste 2. galibiyet
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 93-82 mağlup etti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak

Glint Manisa Basket: Smith 13, Yiğit Onan 17, Mintz 23, Zemaitis 5, Mobley 16, Johnson 8, Altan Çamoğlu, Batu Eryurtlu, Buğra Çal

Trabzonspor: Reed 13, Berk Demir 8, Yeboah 14, Taylor 17, Delgado 14, Grant 2, Tinkle 10, Hamm 10, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3

1. Periyot: 26-26

Devre: 48-56

3. Periyot: 64-74

Beş faulle çıkan: 36.47 Hamm (Trabzonspor)

