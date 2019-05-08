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Trabzonspor'dan yalanlama

Trabzonspor Kulübü; Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür ve Hugo Rodallega ile ilgili olarak çıkan transfer haberlerini yalanladı.

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Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde gerek ulusal gerekse yerel medya organlarında futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür ve Hugo Rodallega ile ilgili transfer haberlerinin yer aldığını görmekteyiz.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki bu haberlerin tamamı gerçek dışıdır!

Spor Toto Süper Lig'de oynayacağımız üç kritik müsabaka öncesi futbolcularımızın gerçek dışı haberlerle performansına etki edilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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