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Spor

Trabzonspor sponsorluk için Milvest Akaryakıt Finans ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Milvest Akaryakıt Finans ile anlaştığını duyurdu.

AA21 Temmuz 2023 Cuma 18:40 - Güncelleme:
Trabzonspor sponsorluk için Milvest Akaryakıt Finans ile anlaştı
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Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Milvest Akaryakıt Finans ile anlaştığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Milvest Akaryakıt Finans ve Dış Ticaret A.Ş. arasında reklam ve sponsorluk anlaşması imzalanmıştır. Yapılan anlaşma 2023-2024 sezonunu kapsamakta olup, Milvest A.Ş, çeşitli reklam ve sponsorluk hakları karşılığında şirketimize KDV hariç 1 milyon Avro ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

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