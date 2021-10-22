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Spor

Trabzonspor'dan Yunus Mallı ve Trondsen açıklaması

Trabzonspor Kulübü, sakatlığı bulunan Anders Trondsen ve hastalanan Yunus Mallı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

DHA22 Ekim 2021 Cuma 14:29 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 14:29
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Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, sakatlığı bulunan Anders Trondsen ve solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın ise tedavisine başlanmıştır" dedi.

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