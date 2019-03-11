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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, 'Yusuf, kulübümüzün altyapısından yetişen ve bugün tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncudur. Son oynadığımız Akhisarspor maçında bir kısım taraftarımızın oyuncumuza gösterdiği tepki, bizi derinden üzmüştür' dedi.

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Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Yusuf Yazıcı'nın kulüp altyapısından yetişen ve bugün tüm kesimlerin takdirini  kazanmış önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.
 
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de  Trabzonspor'un konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada oyundan  alınırken taraftarların tepki gösterdiği Yusuf Yazıcı'ya sahip çıktı.
 
"Yusuf, kulübümüzün altyapısından yetişen ve bugün tüm kesimlerin  takdirini kazanmış önemli bir oyuncudur." diyen Şahin, "A takıma katıldığı günden  itibaren gerek kişiliği gerekse futboluyla ön plana çıkmayı başarmıştır. Yusuf, Trabzonspor'un olduğu kadar milli takımımızın da geleceği adına çok önemli bir  oyuncudur." ifadelerini kullandı.
 
Haluk Şahin, Yusuf Yazıcı'ya Akhisarspor maçında tepki gösterilmesini  doğru bulmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Son oynadığımız Akhisarspor maçında bir kısım taraftarımızın oyuncumuza gösterdiği tepki, bizi derinden üzmüştür. Unutulmamalıdır ki 22  yaşında olmasına rağmen bu oyuncumuz sorumluluktan asla kaçmamış, takımdaki  eksikler nedeniyle taktığı kaptanlık pazubendinin hakkını da vermiştir. Futbolcularımız, sakatlık yaşayan oyuncularımız nedeniyle performanslarının da  üzerine çıkmışlar, haliyle yorgunluk yaşamışlardır. Bu yorgunluk hem fiziksel hem  de mental anlamda futbolcularımızı etkilemiştir. Bu gibi durumlarda  taraftarlarımızın sadece Yusuf'a değil bütün oyuncularımıza sahip çıkması  gerekiyor."
 
Yönetim kurulu olarak Yusuf Yazıcı'ya gereken desteği verdiklerini  belirten Şahin, "Oyuncumuzla maçtan sonra görüşerek kendisine olan inancımızı  yineledik. Erzurumspor maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Yusuf, sonraki  haftalarda yerini alıp, yine önemli işlere imza atacaktır." diye konuştu.
 
 

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