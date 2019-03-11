Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Yusuf Yazıcı'nın kulüp altyapısından yetişen ve bugün tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un konuk ettiği Akhisarspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada oyundan alınırken taraftarların tepki gösterdiği Yusuf Yazıcı'ya sahip çıktı.

"Yusuf, kulübümüzün altyapısından yetişen ve bugün tüm kesimlerin takdirini kazanmış önemli bir oyuncudur." diyen Şahin, "A takıma katıldığı günden itibaren gerek kişiliği gerekse futboluyla ön plana çıkmayı başarmıştır. Yusuf, Trabzonspor'un olduğu kadar milli takımımızın da geleceği adına çok önemli bir oyuncudur." ifadelerini kullandı.

Haluk Şahin, Yusuf Yazıcı'ya Akhisarspor maçında tepki gösterilmesini doğru bulmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Son oynadığımız Akhisarspor maçında bir kısım taraftarımızın oyuncumuza gösterdiği tepki, bizi derinden üzmüştür. Unutulmamalıdır ki 22 yaşında olmasına rağmen bu oyuncumuz sorumluluktan asla kaçmamış, takımdaki eksikler nedeniyle taktığı kaptanlık pazubendinin hakkını da vermiştir. Futbolcularımız, sakatlık yaşayan oyuncularımız nedeniyle performanslarının da üzerine çıkmışlar, haliyle yorgunluk yaşamışlardır. Bu yorgunluk hem fiziksel hem de mental anlamda futbolcularımızı etkilemiştir. Bu gibi durumlarda taraftarlarımızın sadece Yusuf'a değil bütün oyuncularımıza sahip çıkması gerekiyor."

Yönetim kurulu olarak Yusuf Yazıcı'ya gereken desteği verdiklerini belirten Şahin, "Oyuncumuzla maçtan sonra görüşerek kendisine olan inancımızı yineledik. Erzurumspor maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Yusuf, sonraki haftalarda yerini alıp, yine önemli işlere imza atacaktır." diye konuştu.