Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Yusuf'un Ümraniyespor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonrası sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kendisini koruma amaçlı olarak salonda çalıştırıyoruz."

Güven, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür'le ilgili ise "Abdülkadir Ömür'ün tedavisine Almanya'da devam edilecek." ifadesini kullandı.