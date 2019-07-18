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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven: 'Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için karşılıklı görüşmeler devam ediyor.'

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2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekiminin ardından Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in tüm futbolseverlere hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Güven, "Öncelikle 2019-2020 Cemil Usta sezonunun tüm futbolseverlere hayırlı olmasını diliyorum bu sezon bizim için ayrıca önemli, bu vesile ile kulübümüzün efsane kaptanı Cemil Usta'yı saygı ve rahmetle anmak istiyorum" diye konuştu.
 
"İSTANBUL'DA SEYİRCİ AVANTAJIMIZ HER ZAMAN YÜKSEK"
 
Ligin 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacaklarını ve İstanbul'da seyirci avantajlarının olduğunu ifade eden Güven, "Güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum, Kasımpaşa ile başlayacağız. İstanbul'da bizim seyirci avantajımız da her zaman yüksek. 3'üncü hafta Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. İyi bir hazırlık evresi geçirdik iki aşamalı bir kamp süreci geçiriyoruz, haftaya Avusturya'da olacağız. Genç arkadaşları kadromuza kattık ve yüksek enerjiyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 
"CEMİL USTA İLE İLGİLİ BİR MİSYONUMUZ VAR"
 
Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta ile ilgili bir misyonu olduklarını söyleyen Güven, "Bu sezon bizim için ayrıca önemli sadece liderliğe koşuyor olmayacağız ayrıca Cemil Usta ile ilgili de bir misyonumuz var. Cemil Usta'yı futbolseverlere özellikle genç futbolseverlere anlatacak onu daha iyi bilmelerini sağlayacak başarılar sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
 
"YUSUF YAZICI VE ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
 
Trabzonspor'un transfer çalışmalarına da değinen Güven, şöyle konuştu:
 
"Şu anda transferler konusunda süreç devam ediyor transfer komitemiz çok yoğun çalışıyor, gerektiğinde başkanımız açıklamalar yapıyor, bu konuda başkanımızın açıklamalarını dinliyor olacağız. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür içinde karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Başkanımız bizzat takip ediyor, gerektiğinde başkanımız açıklama yapacak. Şu anda yeni bir gelişme yok."
 

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