Trabzonspor-Denizlispor CANLI ANLATIM
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde kendi sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay, Sacko, Barrow, Rodallega
MÜCADELEYİ İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.