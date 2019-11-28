Trabzonspor-Getafe CANLI ANLATIM Trabzonspor, bir iddiasının kalmadığı UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçında kendi sahasında Getafe'yi konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.