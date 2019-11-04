Trabzonspor-Göztepe maçındaki VAR odasında skandal iddia!

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth'un penaltı beklediği pozisyonda VAR odasındaki hakemler arasında skandal diyaloglar yaşandı!..

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Trabzonspor-Göztepe maçının 58. dakikasında Sörloth'un penaltı beklediği pozisyon için ortaya bomba bir iddia atıldı. Maçın AVAR hakemi olan Kemal Yılmaz, pozisyon için VAR hakemi Koray Gençerler'e "Fırat Aydınus'u çağırmalısın" dedi. Gençerler'in ise "İncelemeye gerek yok" cevabı verdiği ve ikili arasında sert tartışmaların yaşandığı kaydedildi. Gençerler'in sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek "Kes sesini" dediği, AVAR hakemi Yılmaz'ın da bunu rapor olarak MHK'ye ilettiği ifade edildi.

(Sabah)